Максим Аверин, «Снегурочка» и Брамс

На концертных площадках Екатеринбурга можно будет услышать концерт «Ленинграда» или Брамса, а также сингл «Пульсар», основанный на сигналах нейтронных звезд. В театрах — увидеть фестивальную программу «ФишФабрик», посетить премьеры оперы «Снегурочка» и спектакля «Мой Мюнхгаузен» и моно-спектакль Максима Аверина. В выставочных пространствах — посетить выставки художественных работ «Династия Романовых» и художников объединения «НИША». В кино — увидеть военный фильм «Искупление» и узнать о жанре вестерна.

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Концерты

В субботу, 14 июня, на стадионе «Екатеринбург Арена» после долгого перерыва выступит группа «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым. В 2024 году «Ленинград» выпустил новый альбом «Синяя богиня» и отправился в гастрольный тур. Билеты от 3,7 тыс. руб.

В клубе EverJazz 14 июня квартет Сергея Проня сыграет проверенные временем композиции Майлза Дэвиса. Дэвис стал родоначальником направления cool-jazz, первым создал джаз-рок-группу. Стоимость билета — от 800 до 1,2 тыс. руб.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Владимир Бегунов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На концертной площадке Музея андеграунда 14 июня пройдет квартирник «Виниловые истории» с Владимиром Бегуновым из группы «Чайф». Зрители услышат не только винил, но и рассказы музыканта об истории Свердловского рок-клуба. Стоимость билета — 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летний театр в парке Маяковского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Летний театр в парке Маяковского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Летнем театре парка Маяковского 15 июня пройдет концерт «Гиперзвук» музыкального коллектива «Чувство ритма». Основой ритма сингла «Пульсар» стали сигналы четырех нейтронных звезд, появившихся после взрывов сверхновых. Аранжировки проекта «Гиперзвук» посвящены исследованию космических мелодий и природы звука. Стоимость билетов — от 600 до 1,7 тыс. руб.

В Свердловской филармонии 18 июня в рамках закрытия сезона пройдет концерт Иоганнеса Брамса. В исполнении оркестра прозвучат «Концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор» и «Симфония №4». С уральским академическим филармоническим оркестром выступят Дмитрий Лисс, Павел Милюков и Александр Князев. Стоимость билетов — от 4,6 тыс. руб.

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Выставки

В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» открылся проект «Династия Романовых», в котором собраны живописные и графические произведения, посвященные дому Романовых. Художники используют разные техники и стили, предлагая посетителям ощутить атмосферу эпохи и прочувствовать личные переживания участников событий. Экспозиция продлится до 20 июля, вход — от 250 руб.

В фойе кинозала Ельцин-центра 19 июня откроется выставка «Станция Уральская», которая познакомит с художниками объединения «НИША» из разных городов России. Партнерами выступают пространства YORT (Уфа) и «Золото+Болото» (Тюмень). Выставка продлится до 31 августа, пройти на нее можно бесплатно.

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Спектакли

В рамках фестиваля «ФишФабрик» 14 июня в культурном центре «Урал» состоится показ спектакля «Собачье сердце» режиссера Антона Бутакова. Постановка Курганского драмтеатра показывает, как человечество может потерять свою сущность, решив поиграть с природой. Билеты стоят от 800 до 1,5 тыс. руб.

В парке Литературного квартала в рамках фестиваля «ФишФабрик» 15 июня покажут спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» Никитинского театра из Воронежа по пьесе Уильяма Шекспира. В постановке актеры «играют комедию про то, как они играют комедию», спектакль трижды номинировался на премию «Золотая маска». Стоимость билетов — 1,2 тыс. руб.

На театральной платформе «В центре» (Ельцин-центр) 15 июня пройдет премьера музыкального спектакля «Черные скоморохи» в постановке Александра Вахова. Спектакль исследует загадки Урала с помощью скоморохов и смоделированной с помощью музыки реальности. Билет стоит 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр современной драматургии (ЦСД)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Центр современной драматургии (ЦСД)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В воскресенье, 15 июня, в «Центре современной драматургии» (ЦСД) пройдет спектакль «Мурави» режиссера Алексея Тетюева, поставленный в челябинском «Театральном пространстве Свободы». В постановке история семьи в 90-е годы, показанная глазами ребенка. Страшные реалии жизни сочетаются с детским взглядом на жизнь. Билеты можно приобрести за 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Аверин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Максим Аверин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На сцене Дома культуры железнодорожников (ДКЖ) 19 июня пройдет моноспектакль актера Максима Аверина «Научи меня жить». Спектакль представляет собой мозаику из музыки, поэзии и прозы. Актер открывает душу зрителям, оставаясь с ними один на один. Стоимость билетов — от 2,1 до 5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Литературный квартал. Камерный театр Объединенного музея писателей Урала

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Литературный квартал. Камерный театр Объединенного музея писателей Урала

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Камерном театре 20 июня в рамках фестиваля «Коляда-Plays» пройдет спектакль Ирины Васьковской «Станционный смотритель». Постановка дает возможность взглянуть по-новому на классическую повесть Пушкина и осмысляет отношения с родителями, дом, одиночество, «иллюзию, что где-то лучше, чем там, где ты сейчас». Стоимость билета — от 650 руб.

В Екатеринбургском театре оперы и балета («Урал Опера Балет») 20 июня состоится премьера оперы «Снегурочка» в четырех действиях. Перед спектаклем пройдет предисловие и «сонастройка» к постановке с Владимиром Печетовым – музыкантом, лектором, редактором соцсетей и артистом мимического ансамбля «Урал Оперы». Стоимость билетов — от 500 до 4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театр юного зрителя (ТЮЗ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Театр юного зрителя (ТЮЗ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На сцене Театра юного зрителя (ТЮЗ) пройдет премьера спектакля «Мой Мюнхгаузен» в жанре «театрального хулиганства». Постановка основана на пьесе Ирины Васьковской по мотивам произведений Р. Э. Распэ. Стоимость билета — 450 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В кинозале Ельцин-центра 14 июня можно будет увидеть фильм Александра Прошкина «Искупление» (2012), а затем поучаствовать в его обсуждении с режиссером в онлайн-формате. Действие происходит накануне Нового года в 1946 году. Саша, дочь погибшего на фронте, живет с матерью, которая приютила нищих и завела роман с работником дома культуры. Саша враждует с матерью и доносит на неё за воровство. Но потом Саша знакомится с лейтенантом Августом, приехавшим хоронить убитых родителей. Август мечтает о мести, но виновник уже находится в лагере. Попасть на показ можно бесплатно, но для этого необходимо зарегистрироваться.

В понедельник, 16 июня, в кинозале Ельцин-центра покажут документальный фильм «Тайная жизнь Уффици» (2020) на языке оригинала (немецкий, итальянский, английский) с русскими субтитрами. Режиссеры — Коринна Бельц, Энрике Санчес Ланш. О фильме расскажет искусствовед, заведующая зарубежным сектором Екатеринбургского музея изобразительных искусств Дарья Черкасова. Картина рассказывает о жизни галереи Уффици — одного из старейших музеев мира, открытого в 1561 году и хранящего работы Боттичелли, Леонардо, Тициана, Караваджо и Артемизии Джентилески.

В Музее андеграунда 17 июля покажут фильм «Ровно в полдень» (1952), снятый Фредом Циннеманом. Философ Михаил Витушко и историк Андрей Назаров расскажут об эволюции жанра вестерна, вместе с лекторами зритель рассмотрит, как менялся герой этого жанра, как вестерн рассказывает о стремлении от хаоса к порядку и насколько актуален жанр сейчас. Мероприятие можно посетить по входному билету в музей, его стоимость — 400 руб. (200 руб. льготный).

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Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Лекции

В Ельцин-центре 17 июня пройдет лекция преподавателя политической философии в МВШСЭН и редактора журнала «Новое литературное обозрение» Николая Нашхунова «Анти-Эдип расправил плечи: Жиль Делёз и психоанализ». Лектор расскажет о переосмыслении психоанализа в 1970-е годы, взглядах на него и возможных траекториях его использования. Вход бесплатный, но необходимо зарегистрироваться.

В Музее андеграунда 18 июня пройдет очередная лекция цикла «Эксперимент в музыке»: «Иоганн Хризостом Вольфганг Амадей Моцарт: пришелец или балагур?». Алексей и Ольга Захаровы подготовили программу с иммерсивными элементами, посетители услышат шедевры композитора, его неизвестные произведения и узнают больше о личности и творчестве не вписывающегося в эпоху музыканта. Мероприятие можно посетить по входному билету в музей, его стоимость — 400 руб. (200 руб. льготный).

В Музее андеграунда 19 июня состоится лекция о брутализме и необрутализме в архитектуре. Посетители смогут познакомиться с функциональной типологией брутализма в архитектуре, разнице между брутализмом и стилистикой лофт, ренессансе брутализма в XXI веке. Мероприятие можно посетить по входному билету в музей, его стоимость — 400 руб. (200 руб. льготный).

Подготовила Анна Капустина