При ударе ВСУ по Макеевке в ДНР погибли два человека

Вооруженные силы Украины атаковали ракетами из РСЗО HIMARS Горняцкий район Макеевки в ДНР. В результате удара погибла супружеская пара. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин.

Мужчина 1977 года рождения и женщина 1980 года рождения в момент удара ехали по объездной дороге. Господин Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших.

12 июня глава ДНР сообщал, что ВСУ совершили пять вооруженных атак по региону с применением БПЛА и ствольной артиллерии. В результате тяжело пострадала жительница Красногвардейского района Макеевки.