Стоимость самого дорогого автомобиля в Прикамье составляет 40 млн рублей

Самым дорогим автомобилем, зарегистрированным в Пермском крае, стал Lamborghini Urus, стоимостью почти 40 млн руб. Об этом сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на данные ФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

В пятерку самых дорогих автомобилей, стоящих на учете в Прикамье, также вошли: Bentley Continental GT (35,1 млн руб.), Lamborghini Aventador (24 млн руб.), Rolls-Royce Wraith (19,1 млн руб.) и Porsche Cayenne (18,5 млн руб).

По данным на 2024 год, всего в Пермском крае зарегистрировано 817 тысяч транспортных средств.