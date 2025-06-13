Суд урезал выплату, причитающуюся ЦСКА по делу Влашича

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию английского футбольного клуба «Вест Хэм» по делу о переходе хорватского полузащитника Николы Влашича из московского ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба CAS. По решению суда «Вест Хэм» обязан выплатить ЦСКА €8,55 млн плюс 5% годовых, но только после получения соответствующего разрешения от правительственного департамента и/или изменения санкционного режима Великобритании, позволяющего провести платеж. Если деньги не будут выплачены в течение 45 дней с момента возникновения возможности получения разрешения, «Вест Хэму» может быть назначен запрет на регистрацию новых игроков в течение трех трансферных окон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matteo Ciambelli / Reuters Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» летом 2021 года за 30 млн. Однако в августе 2022 года в ЦСКА сообщили, что «Вест Хэм» не до конца выплатил согласованную сумму. Лондонцы ссылались как раз на санкционный режим. ЦСКА обратился с жалобой в FIFA, после чего английской команде было предписано выплатить ЦСКА €17 млн. Как видно, однако, в CAS «Вест Хэму» удалось добиться двукратного снижения выплаты, а также длительной ее отсрочки.

В ЦСКА негативно отреагировали на решение CAS. «В ПФК ЦСКА крайне разочарованы вынесенным решением и убеждены, что оно продиктовано исключительно политической повесткой. Это решение не вызывает ничего кроме категорического непонимания и по сути является бессрочной рассрочкой для английского клуба. С одной стороны, CAS вроде бы и обязал "Вест Хэм" заплатить нам в течение 45 дней, но с другой — не заставил "Вест Хэм" принять все доступные меры к получению лицензии OFSI (подразделение британского Минфина, отвечающее за исполнение санкций). И если "Вест Хэм" так и не получит разрешение на выплату, то должно быть реализовано второе условие — отмена санкционного режима. И это притом что ПФК ЦСКА не находится под британскими санкциями, о чем мы неоднократно сообщали уважаемым арбитрам»,— говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.

Арнольд Кабанов