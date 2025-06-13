Полиция Батайска ищет браконьеров после конфликта с прохожими

Полицейские в Батайске разыскивают двух мужчин, которые могут быть причастны к браконьерству. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, конфликт между неизвестными рыбаками и прохожими возник на берегу реки Малый Койсуг вблизи улицы Половинко из-за замечания. Уточняется, что одной из заявительниц выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Константин Соловьев