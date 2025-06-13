«Ливерпуль» отдаст за Флориана Вирца 100 млн фунтов

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» согласовал крупнейший переход нынешнего сезона, в рамках которого полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц переберется в Англию. Покупка 22-летнего игрока обойдется «Ливерпулю» в £100 млн (€117,5 млн). Плюс еще 16 млн «Байер» может получить в виде бонусов за достижения Вирца в «Ливерпуле». Впрочем, речь, как поясняет BBC, идет о достижениях высочайшего уровня, вроде побед в чемпионате Англии и Лиге чемпионов, так что не совсем верно считать переход Вирца рекордным для АПЛ. Пока таковым остается покупка «Челси» Энцо Фернандеса у «Бенфики» в 2023 году. Аргентинец обошелся лондонцам в £107 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Heiko Becker / File Photo / Reuters Фото: Heiko Becker / File Photo / Reuters

Отметим, что еще в среду британские СМИ, включая и BBC, и The Guardian, сообщали, что Вирц может обойтись ливерпульцам сразу в €150 млн (£127,5 млн), что сделало бы его трансфер третьим по стоимости в истории. Выше были бы только переходы Неймара из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн и Киллиана Мбаппе в тот же ПСЖ из «Монако» за €180 млн. Впрочем, и с оценкой €117,5 млн Вирц оказывается в топ-10 рейтинга самых дорогих трансферов. Правда в самом его низу.

Арнольд Кабанов