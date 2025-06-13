В Пензенской области СК выясняет обстоятельства гибели жителя Спасска на пожаре

Нижнеломовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области приступил к проверке по факту гибели 55-летнего мужчины при пожаре в Спасске. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Пожар произошел в ночь на сегодня, 13 июня. Огонь охватил дом по ул. Володарского. В ходе тушения пожара огнеборцы нашли тело 55-летнего мужчины. На теле не выявили телесных повреждений, кроме следов термического воздействия.

Согласно предварительным сведениям, к пожару могло привести неосторожное обращение с огнем. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Павел Фролов