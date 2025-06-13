Приз за проценты

Обладателем самой престижной индивидуальной награды НХЛ впервые за 11 лет стал вратарь. Hart Trophy — приз самому ценному игроку лиги — достался голкиперу «Виннипег Джетс» Коннору Хеллибайку, опередившему и лучшего снайпера, и лучшего бомбардира регулярного чемпионата — Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерс» и Никиту Кучерова из «Тампа-Бей Лайтнинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибайк

Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибайк

Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters

Череда объявлений лауреатов различных личных призов НХЛ увенчалась довольно любопытной новостью. Самый престижный среди них достался американцу Коннору Хеллибайку, представителю амплуа, которое, как показывает практика, не очень котируется у членов Профессиональной ассоциации хоккейных авторов, определяющих голосованием обладателя Hart Trophy. Хеллибайк — всего девятый вратарь, получивший приз, обычно достающийся результативным форвардам. А предыдущий случай, когда голкиперу удалось взять его, датирован 2015 годом. Тогда в голосовании победил Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс».

Hart Trophy Коннор Хеллибайк, который взял еще и третий в карьере приз лучшему вратарю — Vezina Trophy, вырвал в борьбе с двумя героями как раз атаки.

С суммой 1346 баллов он опередил главного снайпера регулярного чемпионата (52 гола) Леона Драйзайтля и главного бомбардира (121 очко) Никиту Кучерова. Россиянин Кучеров, впрочем, ранее тоже был признан ценнейшим игроком сезона — по версии хоккеистов НХЛ, определяющих лауреата Ted Lindsay Award.

Признание Коннору Хеллибайку принесло и в самом деле блестящее выступление в регулярном чемпионате. Его «Виннипег» финишировал в нем первым во многом благодаря своему голкиперу. Ему не было равных в лиге по среднему количеству пропущенных голов (ровно два за матч), по количеству «сухих» встреч (восемь). А по проценту отраженных бросков — 92,5% — Хеллибайк лишь десятую процента уступил возглавившему рейтинг Энтони Столарзу из «Торонто Мейпл Лифс».

Правда, успехи в регулярном первенстве в его случае не конвертировались в хорошую форму в play-off.

«Виннипег» провел в нем только две серии — с трудом одолев «Сент-Луис Блюз» и вылетев после столкновения с «Даллас Старс». А Коннор Хеллибайк в матчах с ними пропускал более трех голов в среднем за игру и отразил всего 86,6% бросков из пришедшихся в створ.

Скверно выглядел в play-off и Никита Кучеров. Его «Тампа» вообще вошла с дистанции уже в стартовом раунде play-off, разгромно, в пяти матчах, проиграв «Флорида Пантерс». Зато Леон Драйзайтль претендует на то, чтобы превратиться в центральную фигуру розыгрыша Кубка Стэнли. «Эдмонтон» 12 июня восстановил равновесие в финальной серии против «Флориды», одолев ее — 5:4 — в четвертой встрече благодаря голу, забитому в овертайме именно немецким нападающим. Драйзайтль вместе с партнером Коннором Макдэвидом возглавляет бомбардирскую гонку play-off с 32 очками.

Алексей Доспехов