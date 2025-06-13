В Чебоксарском районе в ДТП погибла женщина и пострадал ребенок

В Чебоксарском районе на автодороге «Кугеси — Атлашево — Новочебоксарск» произошло ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали два человека, среди них 10-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Чувашии.

ДТП произошло 12 июня около 12:00 рядом с селом Атлашево. По предварительной информации, 46-летняя водитель автомобиля Hyundai при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу грузовику КамАЗ. В результате столкновения женщина скончалась. У водителя грузовика диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

В салоне легковой машины находилась 10-летняя девочка. Несовершеннолетнюю госпитализировали. После ДТП проводится проверка.

Диана Соловьёва