Движение трамваев по участку улицы Ленина в Ижевске закрыто до понедельника

Движение трамваев №10 и №12 закрыто до утра понедельника из-за замены трамвайных путей на перекрестке улиц Ленина и Халтурина. Трамвай №5 перенаправлен по маршруту Огнеупорная — Карла Маркса — Центр. Дополнительно в выходные дни выйдет на обычный маршрут трамвай №4. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Для автомобилистов закрыта полоса на участке улицы Ленина в сторону центра. На свободной полосе организовано реверсивное движение.

Всего на перекрестке заменят 125 м одиночного пути. Сейчас выполняется фрезерование асфальта, находящегося под плитами. Это делается для укладки нового балластового слоя и новой рельсошпальной решетки.