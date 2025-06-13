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Суд отправил и.о. замглавы воронежского Грибановского района под домашний арест

Грибановский районный суд Воронежской области на два месяца назначил домашний арест исполняющему обязанности заместителя главы Грибановского района, которого подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом сообщили в суде. Имя чиновника не раскрывается. В соцсетях администрации района указано, что данный пост занимает Роман Крымов.

Следователи установили, что с февраля по март 2025 года подозреваемый похитил 750 тыс. руб., пользуясь служебным положением и предоставив облправительству ложные сведения о содействии в привлечении воронежцев к прохождению службы в ВС РФ по контракту. В следствии посчитали, что фигурант может попытаться скрыться от правоохранителей или воспрепятствовать расследованию. Постановление не вступило в законную силу.

На прошлой неделе сообщалось, что главу Должанского района Орловской области Бориса Макашова и председателя местного совета депутатов Владимира Марахина, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, отправили под домашний арест.

Егор Якимов

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