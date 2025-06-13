«ОДК-Авиадвигатель» рассматривает возможность допэмиссии свыше 965 млн акций

АО «ОДК-Авиадвигатель» внесло изменения в собственный устав. Как следует из открытых источников, сейчас уставный капитал компании составляет 303,145 млн акций, номинальная стоимость каждой из них — 3,5 руб. Ранее он составлял 184 млн руб. При этом в тексте изменений в устав «Авиадвигателя» указано, что общество вправе разместить дополнительно еще свыше 965,399 млн акций с аналогичной номинальной стоимостью. Как следует из документа, акции могут быть оплачены неденежными средствами, в этом случае покупатель может заплатить имуществом. Стоимость последнего будет оценивать совет директоров АО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «ОДК-Авиадвигатель» (ранее — ОКБ-19, Моторостроительное конструкторское бюро) исторически было КБ, которое разрабатывало двигатели для Пермского моторного завода. Бюро конструировало сначала поршневые, а затем реактивные и турбореактивные двигатели, которые серийно изготавливались на заводах в Перми и Рыбинске. На «Авиадвигателе» разработаны двигатели семейства ПС-90 для самолетов семейства Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204/214. Компания сконструировала двигатель ПД-14 для перспективного самолета МС-21. Выручка АО за 2024 год составила 26 млрд руб., чистая прибыль — 929,5 млн руб.