Минобороны: ночью над Черноземьем сбили 36 беспилотников

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 125 украинских БПЛА, в том числе 36 над территорией Черноземья: 15 над Орловской областью, 11 — над Курской, девять — над Белгородской и один над Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил в своем Telegram-канале, что в результате атак на регион пострадавших и повреждений не зафиксировано. Воронежский губернатор Александр Гусев также отметил, что из-за атаки дрона никто не пострадал, повреждений нет.

Власти Белгородской и Курской областей пока не комментировали ночные атаки дронов. Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов региона 66 боеприпасами и 62 беспилотниками. Погиб один ребенок и шесть человек получили ранения.

Егор Якимов