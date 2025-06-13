В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану

Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию конфликта между Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал начало воздушной операции Израиля в Иране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

«Президент Путин в режиме реального времени по линии министерства обороны, Службы внешней разведки, министерства иностранных дел получает доклады о происходящих в (Ближневосточном.--“Ъ”) регионе событиях»,— подчеркнул господин Песков (цитата по ТАСС). По его словам, в ближайшее время МИД России даст развернутое заявление, которое распространят в организации ООН.

ВВС Израиля нанесли «превентивный удар» по территории Ирана сегодня ночью. По данным представителя ЦАХАЛа, воздушное пространство Ирана пересекли 200 истребителей, они сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей. Одной из них стал ядерный объект в Натанзе. При атаке Израиля погиб командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. После этого Иран запустил в сторону Израиля более 100 дронов.