Правительство выделило более 2 млрд руб. на работу комплекса «Новый Херсонес»

Правительство выделило из резервного фонда и федерального бюджета свыше 2 млрд руб. на обеспечение работы музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Средства пойдут на компенсацию расходов комплекса в 2024 году и его дальнейшее развитие в 2025-м. В прошлом году больше всего денег ушло на создание новых экспозиций, приобретение оборудования для экспозиционного пространства и меры безопасности.

«Новый Херсонес» открылся 30 июля. Комплекс включает Свято-Владимирский собор, три музея, посвященные христианству, античности и Византии, Крыму и Новороссии, а также амфитеатр, тематические парки и усадьбы. К сотому дню работы его посетили более 1 млн туристов. В мае «Новый Херсонес» признали лучшим музейным парком России по итогам II Всероссийской парковой премии «Парки России» в номинации «Историко-архитектурный, музейный парк».