Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в Севастополе признан лучшим музейным парком России по итогам II Всероссийской парковой премии «Парки России» в номинации «Историко-архитектурный, музейный парк». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / new_chersones / Telegram-канал «Новый Херсонес» Фото: t.me / new_chersones / Telegram-канал «Новый Херсонес»

Комплекс занимает территорию в 24 га, где расположены здания и сооружения общей площадью 140 тыс. кв. м. Вся местность преобразована в уникальный садово-парковый ансамбль.

На территории парка представлены художественные барельефы, фонтаны с изображениями символов апостолов-евангелистов и скульптуры выдающихся деятелей, связанных с Крымским полуостровом. Через территорию протекает древняя река Героон, вдоль аллей высажены сотни деревьев и кустарников.

В рамках проекта воссоздан квартал времен князя Владимира, где посетителям предлагают блюда античной эпохи. Для молодежи оборудованы современные игровые зоны.

Проект реализован благодаря работе архитекторов, проектировщиков, инженеров, строителей и ландшафтных дизайнеров. В результате рядом с древним Херсонесом появился масштабный византийский город.

Премия «Парки России» учреждена Министерством строительства и ЖКХ РФ совместно с Ассоциацией парков и другими организациями для развития общественных пространств и создания комфортной городской среды.

Анна Гречко