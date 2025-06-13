Туристы из России чаще стали посещать Пекин

Поток российских туристов только в китайскую столицу за январь-апрель 2025 года увеличился на 83% год к году, сообщила замдиректора управления по культуре и туризму Чжэн Фан на пресс-конференции в рамках открывшегося в Пекине фестиваля «Московские сезоны», организованного мэрией российской столицы. Она не привела данные по российскому турпотоку в натуральном выражении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По ее словам, власти города проводят мероприятия по повышению сервиса для путешественников, прибывающих в Пекин из РФ. Например, может быть рассмотрена идея навигации на русском языке в пекинском метро. Также для облегчения оплаты товаров и услуг в Пекине российские туристы могут приобрести Beijing Pass — транспортная карта, позволяющая оплатить не только поездку в метро и автобусе. Ее также можно использовать, как аналог дебетовой банковской карты.

Халиль Аминов, Пекин