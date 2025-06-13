Китайская академия туризма: Россия входит в десятку популярных направлений для путешественников из КНР

Выездной турпоток из Китая в другие страны по итогам 2024 года достиг 140 млн человек, и среди китайских туристов одно из популярных направлений — это Россия, в том числе Москва, заявил президент Китайской академии Дай Бин во время деловой программы открывшегося в Пекине фестиваля «Московские сезоны», организованного мэрией российской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, сейчас китайский турпоток в Россию превышает число поездок, например, в Великобританию. Сейчас туристов из КНР в Москве привлекает уровень цифровизации, что дает возможность заказывать такси онлайн, оплачивать товары и услуги QR-кодом. По словам Дай Бин, туристы из КНР, посещающие Россию и Москву, готовы платить за высокий сервис, который есть в Москве, однако у них есть высокий запрос на обслуживание на китайском языке в том числе в Третьяковской галерее, музеях и учреждениях культуры российской столицы.

Сейчас турпоток из КНР в Москву действительно вырос, и по итогам 2024 года он составил 400 тыс., сообщил на пресс-конференции в рамках «Московских сезонов» в Пекине руководитель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов. Это, по его словам, связано в том числе с проведением различных мероприятий, привлекающий турпоток в город. Так, второй год в Москве проводится Новый год по лунному календарю. Кроме того, по его словам, в Москве около 1 тыс. мест, где к оплате принимаются карты UnionPay, что облегчает доя китайских туристов пребывание в российской столице.

Халиль Аминов, Пекин