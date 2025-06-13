Отменены два рейса из Сочи в Израиль

13 июня в международном аэропорту Сочи были отменены два рейса в Тель-Авив, запланированные авиакомпаниями «Ред Вингс» и «Азимут». Согласно информации онлайн-табло, на 14 июня соответствующие вылеты пока остаются в расписании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

В Росавиации ранее сообщили, что воздушное пространство Израиля и Ирана временно закрыто для гражданских воздушных судов по решению авиационных властей этих стран. Российские перевозчики, осуществляющие полеты в указанные государства, либо пролегающие через их воздушные коридоры, своевременно проинформированы о введенных ограничениях.

Авиакомпании приступили к пересмотру маршрутов рейсов в государства Ближнего Востока с учетом запретов. Возможны изменения в графике.

В ночь на 13 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале военной операции «Восстающий лев», направленной против иранской ядерной инфраструктуры. Как сообщают иранские СМИ, в результате ударов, нанесенных по ряду объектов, включая столицу страны, погибли несколько представителей командного состава вооруженных сил.

Вячеслав Рыжков