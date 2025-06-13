В Ижевском пруду вновь запретили купаться после проверки Роспотребнадзора

Вода Ижевского пруда не прошла проверку по санитарным и эпидемиологическим нормам: в водоеме запретили купаться согласно требованиям СанПиН. Как сообщили в администрации города, на протяжении всего пляжа установили таблички с предупреждениями о запрете купания, на спасательной вышке подняли черный шар. Это также означает, что купаться запрещено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

Песок на городском пляже проверку прошел: он соответствует нормам. На нем среди прочего разрешено загорать, заниматься спортом, играть в пляжный волейбол, фрисби и бадминтон. Объект является единственным официальным местом для отдыха у воды. На пляже установлены раздевалки, фонтанчики для питья и туалетные кабинки.

Летом сотрудники районных административных инспекций будут проводить рейды на городском пляже. За купание в несанкционированном месте предусмотрен штраф от 150 руб. до 2 тыс. руб.