Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой «Запад» на СВО

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Запад» в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Минобороны России Фото: Пресс-служба Минобороны России

В ходе рабочего совещания на командном пункте Герасимов заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева и других должностных лиц о сложившейся обстановке в зоне ответственности. По итогам встречи генерал армии отметил успехи соединений и воинских частей группировки «Запад» в выполнении поставленных задач и дал указания на дальнейшие действия.

Кроме того, Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим группировки и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.