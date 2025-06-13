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Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой «Запад» на СВО

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Запад» в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: Пресс-служба Минобороны России

Фото: Пресс-служба Минобороны России

В ходе рабочего совещания на командном пункте Герасимов заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева и других должностных лиц о сложившейся обстановке в зоне ответственности. По итогам встречи генерал армии отметил успехи соединений и воинских частей группировки «Запад» в выполнении поставленных задач и дал указания на дальнейшие действия.

Кроме того, Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим группировки и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.

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