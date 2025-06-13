Председатель СКР затребовал доклад о нападении на таксиста в Сочи

Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе проверки по факту инцидента с участием водителя такси на территории аэропорта Сочи. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом стало размещенное в социальных сетях видео, на котором зафиксировано, как группа агрессивных мужчин избивает таксиста, прибывшего по вызову, и наносит повреждения его автомобилю. По имеющейся информации, конфликт разворачивался на глазах у пассажиров, в том числе несовершеннолетних детей.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю начало процессуальную проверку по данному факту. Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Маслову представить доклад о предварительных результатах разбирательства.

Вячеслав Рыжков