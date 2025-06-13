На Дону прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди и грозы

В Ростовской области сегодня, 13 июня, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, скорость ветра составит 7-12 м/с, с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха опустится от +14° до +19°, а днем поднимется до +26°, по югу — до +30°.

В северо-восточных, центральных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Местами в северо-западных, южных и юго-восточных районах — высокая пожароопасность (4 класс).

Константин Соловьев