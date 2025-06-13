Пятеро детей погибли при пожаре в Подмосковье

В поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа Подмосковья загорелся частный дом, сообщили в региональном МЧС. Открытое горение ликвидировали на площади 72 кв. м. При тушении обнаружены тела пяти детей, самому старшему из них — 17 лет. Еще одну женщину госпитализировали до прибытия пожарных.

По данным на 7:23 мск, к ликвидации возгорания были привлечены 16 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. На месте также работали дознаватели спасательной службы. Удалось выяснить, что пожарного извещателя в доме не было, из-за чего находящиеся внутри люди не знали о задымлении.