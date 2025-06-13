В ходе обмена военнопленными в Иркутскую и Томскую области вернулись 8 бойцов

В Иркутскую область в результате обмена военнопленными между Россией и Украиной вернулись пять человек, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Обмен был произведен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле.

Еще трое военных вернулись в Томскую область, сообщил глава региона Владимир Мазур.

Накануне Минобороны сообщило, что РФ вернула из плена третью группу российских военнослужащих. Точно количество человек, которых стороны обменяли, в ведомстве не уточняли. 9 июня в Минобороны РФ сообщили о проведении первого этапа обмена военнослужащими, на следующий день прошел второй этап.

Александра Стрелкова