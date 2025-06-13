Средства ПВО сбили 125 БПЛА в ночь на 13 июня

В период с 21:45 мск 12 июня по 5:25 13 июня над российскими регионами было сбито 125 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, 70 беспилотников было сбито над территорией Крыма, еще 15 — над территорией Орловской области, по 11 БПЛА над территориями Курской и Саратовской областей. Еще 9 дронов было уничтожено над территорией Белгородской области, 7 — над акваторией Черного моря и по одному БПЛА над территориями Брянской и Воронежской областей.

В ночь на 13 июня приостанавливали работу аэропорты Тамбова и Саратова. Об этом сообщали в Росавиации.