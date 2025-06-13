В Иркутске МВД проверит высказывания блогера против участников СВО

В Иркутской области полицией организована проверка о дискредитации ВС РФ, после высказываний местной блогерши об участниках СВО и праздновании Дня России.

«Выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает суждения, подрывающие авторитет, имидж и доверие к Вооруженным Силам РФ», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент правоохранители устанавливают личность женщины. Ранее СМИ опубликовали запись, на которой блогерша заявила, что «День России - событие, не заслуживающее гордости», также она пообещала «выпить» в случае смерти бойцов СВО.

Александра Стрелкова