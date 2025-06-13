Премьер Моди прибыл на место крушения самолета в Ахмедабаде в Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил место крушения пассажирского лайнера Air India в городе Ахмедабад, сообщает агентство PTI. Ранее господин Моди поручил профильным министрам оказать всю помощь пострадавшим.

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner c 230 пассажирами и 12 членами экипажа разбился на западе Индии 12 июня. Лайнер рейса Ахмадабад — Лондон упал на общежитие медицинского колледжа вскоре после взлета.

По данным индийской полиции, погибли не менее 290 человек, более 60 госпитализированы. New Indian Express пишет о 310 погибших. Из находившихся в самолете один человек выжил. Авиакомпания Air India подтвердила гибель 241 человека с рейса.

Что известно об авиакатастрофе — в подборке «Ъ».