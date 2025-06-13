Трамп: США подверглись вторжению и оккупации нелегальными мигрантами

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты подверглись «вторжению и оккупации» нелегальными мигрантами. В своей публикации в соцсети Truth Social он обвинил в этом администрацию экс-президента Джо Байдена и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

«Администрация Байдена и губернатор Ньюсом наводнили Америку 21 млн нелегальных мигрантов, разрушая школы, больницы и общины и расходуя неисчислимые миллиарды долларов на бесплатное социальное обеспечение»,— написал господин Трамп.

Он также назвал героями военнослужащих Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE). «Америка подверглась вторжению и оккупации. Я обращаю вторжение вспять. Это называется реэмиграцией. Наши отважные сотрудники ICE, которые ежедневно подвергаются домогательствам и угрозам убийства — герои»,— добавил президент США.

Несколько дней в Лос-Анджелесе проходят протесты против миграционной политики Дональда Трампа. Столкновения начались 6 июня. Они сопровождались поджогами автомобилей и столкновениями с полицией. После решения господина Трампа отправить бойцов Нацгвардии в Калифорнию губернатор штата Гэвин Ньюсом сообщил, что подает в суд на президента. Дональд Трамп в ответ заявил, что поддержал бы арест губернатора, и назвал его ответственным за беспорядки.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Лос-Анджелесе усилили столкновения с Трампом».