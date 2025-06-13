ГА ООН приняла резолюцию об ответственности Израиля и прекращении огня в Газе

Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) утвердила резолюцию, которая призывает Израиль выполнить свои международные обязательства и немедленно прекратить блокаду сектора Газа. Документ предложила Испания, его поддержали 149 страна, включая Россию, Китай, Францию, Японию и Оман.

Резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют юридической силы и не обязательны к исполнению.

Документ призывает к безусловному и постоянному прекращению огня всеми сторонами конфликта, а также полному освобождению всех заложников, удерживаемых “Хамасом” и другими вооружёнными группами. Резолюция осуждает использование голода как орудия войны и настаивает на полной доставке гуманитарной помощи Палестине.

Против документа выступили 12 стран, среди которых США, Венгрия, Аргентина и Фиджи. В числе воздержавшихся — 19 государств.

Ранее США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного и постоянного прекращения огня в секторе Газа. Соединенные Штаты были единственным членом, проголосовавшим против резолюции, остальные 14 государств-членов проголосовали за нее.