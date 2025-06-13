СК проводит проверку после возгорания трамвая «Достоевский» в центре Петербурга

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу инициировало проведение проверки по факту возгорания трамвая «Достоевский» на Суворовской площади в центре города. Инцидент произошел во второй половине дня накануне, 12 июня.

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Как уточнили в Следственном комитете, процессуальная проверка проводится по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые следственные действия.

По итогам проверки будет дана оценка техническому состоянию трамвая, соблюдению требований по обеспечению безопасности пассажиров. Тогда же будет принято процессуальное решение, уточнили в СКР.

«Ъ-СПб» писал, что трамвай «Достоевский» неожиданно загорелся в четверг около 16:00 на Суворовской площади у Марсова поля. С огнем боролись десять пожарных. В результате инцидента никто не пострадал.

Андрей Цедрик