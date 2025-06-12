В семи районах Дона сохраняется высокий уровень пожароопасности

В трех районах Ростовской области конца суток 12 и 13 июня сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что высокий класс пожарной опасности ожидается в северо-восточных (Советский, Боковский), центральных (Константиновский, Усть-Донецкий), районах и Приазовье (Аксайский, Мясниковский районы), в том числе Ростове-на-Дону.

В ГУ МЧС России по Ростовской области напомнили о соблюдении мер предосторожности: в период чрезвычайной пожароопасности не следует разводить костры и выжигать сухую растительность.

Мария Хоперская