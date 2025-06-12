В Каменске-Шахтинском открыли памятник подвигам участников и ветеранов СВО
В парке Победы в Каменске-Шахтинском 12 июня открыли мемориал, который посвящен подвигам участников и ветеранов спецоперации. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.
Фото: Правительство Ростовской области
Из сообщения следует, что скульптура представляет собой фигуру воина, который опирается спиной на каменную глыбу. На ней высечены символы «V» и «Z», а также начертана надпись «Защитникам Отечества».
Рядом с только что открытым мемориалом, в верхней части парка Победы, стоит памятная звезда и плиты с именами Героев Советского Союза и городами-героями.