Украина освободила четырех военнослужащих из Прикамья

Украина вернула РФ еще четырех военнопленных-уроженцев из Пермского края, сообщил на своей странице в ВК региональный омбудсмен Игорь Сапко. По его данным, на родину возвращаются три контрактника и один мобилизованный. Освобожденные - родом из Соликамска, Ильинского, Добрянки и Перми. «Ещё в списках есть и гражданин Белоруссии, близкий, который также обращался по моему адресу»- добавил господин Сапко.

Обмен военнопленными проходил в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, когда стороны договорились освободить военнослужащих возрастом до 25 лет. Всего на Родину вернулась группа российских военнослужащих в количестве 228 человек.