В Ярославской области ребенок погиб в ДТП с фурой, врезавшейся в дом

На 343-м км трассы М8 в Даниловском районе в результате ДТП погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

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По данным ведомства, 41-летняя жительница Московской области, управлявшая автомобилем Toyota Rav 4, выехала на встречную полосу, где обгон был запрещен, и столкнулась с грузовой машиной Volvo. Судя по кадрам с места аварии, грузовик впоследствии врезался в дом, находящийся у дороги. По информации источника «Ъ-Ярославль», погибла полуторагодовалая пассажирка легкового автомобиля. Водитель и пассажирка 2010 года рождения этой же машины получили травмы.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для координации действий сотрудников правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Даниловского района Станислав Лоскуткин»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова