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«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата Михаила Писарца

Региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии депутата Ярославской областной думы Михаила Писарца. Об этом сообщили в реготделении.

Фото: Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господину Писарцу предъявлено обвинение в мошенничестве, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Подробности уголовного дела пока неизвестны.

«Сообщаем, что членство в "Единой России" депутата Ярославской областной Думы Михаила Писарца приостановлено в соответствии с Уставом партии до результатов рассмотрения в отношении него уголовного дела»,— сообщили в ярославской «Единой России».

Антон Голицын

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