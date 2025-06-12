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В Ставрополе на праздничные выходные ожидается дождливая погода

В День России в Ставрополе ожидается дождливая погода. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.Погода».

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Так, в пятницу, 13 июня, ожидается теплый и пасмурный день. Воздух прогреется до +25 °C, а ночью — до +16 °C. В субботу, 14 июня, будет пасмурно. Днем температура воздуха составит +22 °C, ночью — +16 °C. В воскресенье, 15 июня, будет облачно с прояснениями. Днем +20 °C, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью +14 °C.

Мария Хоперская

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