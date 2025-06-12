Глава Кубани наградил выдающихся жителей и вручил первые паспорта юным гражданам

В Краснодаре в честь Дня России состоялась торжественная церемония, на которой губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Заксобрания региона Юрий Бурлачко вручили награды жителям края, внесшим значительный вклад в развитие региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор подчеркнул роль Кубани как надежной опоры страны с развитой промышленностью, сильным аграрным сектором и богатой культурной традицией.

«Недавно отметили 80-летие Великой Победы. Ответственность за страну, которую безгранично любим, и ее будущее перед последующими поколениями — теперь на наших плечах. Мы все разные – по национальности, вероисповеданию, но испокон веков вместе, и слабыми быть не имеем права»,— заявил господин Кондратьев.

В числе награжденных — деятели культуры, образования, сельского хозяйства и спорта. Кроме того, десять школьников — победители олимпиад и конкурсов, активисты «Движения первых» — получили первые паспорта гражданина РФ из рук губернатора.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре подвели итоги работы очередного потока партийной школы «Единой России». Торжественную церемонию провел секретарь местного отделения партии, глава краевой столицы Евгений Наумов. Мэр вручил удостоверения 97 выпускникам, отметив важность постоянного обучения и символичность завершения курса в День России.

Анна Гречко