Глава Краснодара вручил удостоверения выпускникам партийной школы

В Краснодаре подвели итоги работы очередного потока партийной школы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Торжественную церемонию провел секретарь Краснодарского местного отделения партии, глава краевой столицы Евгений Наумов. Мэр вручил удостоверения 97 выпускникам, отметив важность постоянного обучения и символичность завершения курса в День России.

«Партийная школа помогает научиться лучше понимать людей, слышать друг друга, поддерживать. Символично, что вы получаете удостоверения в День России — главный праздник нашей великой Родины. Мы должны чтить память, сохранять историю ради будущих поколений»,— подчеркнул господин Наумов.

Обучение проходило с октября 2024 по апрель 2025 года. Слушатели изучали основы политического взаимодействия, публичных коммуникаций, организацию мероприятий. Занятия проводили депутаты, общественные деятели, представители мэрии и психологи.

По итогам курса 38 выпускников стали кандидатами на предварительном голосовании, а в школу уже поступили заявки на следующий год.

Анна Гречко