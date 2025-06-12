Глава Краснодара вручил удостоверения выпускникам партийной школы
В Краснодаре подвели итоги работы очередного потока партийной школы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Торжественную церемонию провел секретарь Краснодарского местного отделения партии, глава краевой столицы Евгений Наумов. Мэр вручил удостоверения 97 выпускникам, отметив важность постоянного обучения и символичность завершения курса в День России.
«Партийная школа помогает научиться лучше понимать людей, слышать друг друга, поддерживать. Символично, что вы получаете удостоверения в День России — главный праздник нашей великой Родины. Мы должны чтить память, сохранять историю ради будущих поколений»,— подчеркнул господин Наумов.
Обучение проходило с октября 2024 по апрель 2025 года. Слушатели изучали основы политического взаимодействия, публичных коммуникаций, организацию мероприятий. Занятия проводили депутаты, общественные деятели, представители мэрии и психологи.
По итогам курса 38 выпускников стали кандидатами на предварительном голосовании, а в школу уже поступили заявки на следующий год.