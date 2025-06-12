Начальника отдела транспортного МУПа в Челябинске отправили в СИЗО

Суд принял решение заключить под стражу начальника отдела безопасности дорожного движения МУП «Служба организации движения». Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Арест продлится минимум до 10 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

В отношении второго обвиняемого по уголовному делу — начальника службы безопасности и контроля по перевозкам и эксплуатации МУП «СОД» — применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Это связано с его активным содействием расследованию.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», работников транспортного МУПа задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области. Следствие установило, что обвиняемые получили взятку от сотрудника предприятия. В обмен на деньги они обещали не проводить служебное разбирательство и помочь избежать дисциплинарных мер.