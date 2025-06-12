В Анапе водолазы совершили почти 8 тысяч спусков для очистки дна от мазута

Специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы проводят масштабные работы по очистке прибрежной зоны Анапы от нефтесодержащих отходов. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Заместитель начальника пресс-службы ведомства Виктор Зимин рассказал, что водолазы уже сделали более 7,9 тыс. спусков. За время работ собрано и поднято на поверхность около 9,6 тыс. мешков с отходами общим весом около 483 т. Для размыва донных отложений и извлечения мазута применяются компрессорные станции и восемь эжекторных установок, собравших свыше 600 т мазута.

Работы ведутся на береговой линии у устья реки Можепсин. Водолазы задействованы ежедневно при благоприятных погодных условиях, используя все доступные средства для ускорения очистки. Всего в операции участвуют 167 специалистов.

Загрязнение побережья произошло 15 декабря 2024 года после крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». К утру 17 декабря вытекшие нефтепродукты штормом выбросило на берег Анапы и Темрюкского района. По предварительным оценкам, в Черное море попало около 3 тыс. т мазута из 8,6 тыс. т.

Ранее Государственная дума РФ одобрила поправки к бюджету, выделив 1,7 млрд руб. на поддержку туристических организаций в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края.

Анна Гречко