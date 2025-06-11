Госдума одобрила выделение 1,7 млрд рублей на поддержку черноморских курортов

Депутаты Госдумы одобрили поправки к федеральному бюджету на 2025 год, выделив 1,7 млрд руб. для поддержки черноморских курортов, пострадавших от недавнего разлива нефти. За принятие поправок проголосовали 376 человек, еще 21 депутат воздержался. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

1,7 млрд руб. направят на реализацию инвестиционных проектов и льготные займы для туристических организаций в Анапе и Темрюкском районе, пострадавших на фоне экологической ЧС в Керченском проливе.

«Наши предложения были услышаны и теперь интегрированы в принятый бюджет, который демонстрируют стремление поддержать стабильность и развитие одной из ключевых отраслей экономики — туризма»,— подчеркнула госпожа Абрамченко.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что реализация проекта «Новая Анапа» замедлилась на фоне разлива мазута в Керченском проливе. «Новая Анапа» — масштабный туристический инвестпроект, номерной фонд составит 15 тыс. номеров. Курорт сможет ежегодно принимать 3-5 млн туристов.