В Ставрополе ФАС остановила тендер на строительство водовода

В Ставрополе ищут поставщика на строительство водовода. Однако, с тендером возникли проблемы из-за жалобы, которую подал один из участников. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тендер со стартовой ценой более 1,5 млрд руб. разместили 23 мая. Подрядчика ищут на строительство подающего водовода на очистные сооружения города. Заказчиком выступает Комитет горхозяйства администрации. Финансирование строительства пройдет за счет местного бюджета.

Подрядчику необходимо построить оросительные системы, водоводы, водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции. Контракт должны исполнить до 18 января 2028 года.

В настоящее время тендер остановили по жалобе, на время проверки со стороны Федеральной антимонопольной службы. Пожаловалась на документацию и действия заказчика крымская компания ООО «Мастер-ЮГ». Результаты станут известны 16 июня.

Мария Хоперская