ЕС с 1 июля вводит новые пошлины на сельхозтовары и удобрения из РФ и Белоруссии

Совет Евросоюза согласовал повышение пошлин на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии. Коммюнике опубликовано на сайте совета. Новый регламент вступит в силу с 1 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Эти меры укрепляют нашу экономическую безопасность за счет снижения зависимости от России, — сказал ответственный за торговлю замгоссекретаря министерства экономического развития и технологий председательствующей в Совете ЕС Польши Михал Барановский. — Мы еще больше сокращаем экспортные доходы России».

Повышение тарифов будет происходить постепенно, переходный период рассчитан на три года. Тарифы на сельскохозяйственную продукцию, которая до сих пор не облагалась дополнительными таможенными пошлинами, вырастут на 50%. На удобрения предусмотрен тариф в размере 6,5%, а также пошлины от €40 до €45 за тонну в 2025–2026 годах. К 2030 году они вырастут до €430 за тонну.

В коммюнике уточняется, что соблюдение ограничительных мер будет тщательно контролироваться, чтобы «гарантировать защиту отрасли и фермеров ЕС». В Евросоюзе рассчитывают, что новые пошлины будут выполнять не только санкционную функцию, но и стимулируют внутреннее производство.

В 2023 году ЕС импортировал из России 3,6 млн т удобрений на сумму в €1,28 млрд, попадающих под повышение пошлин. Это более 25% поставок в страны Евросоюза.

Подробнее — в материале «Ъ» «Евросоюз не хочет быть удобреньким».

Екатерина Отрашкевич