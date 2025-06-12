Глава СКР потребовал доложить о ситуации с затопленным домом в Ессентуках

Глава Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался ходом проверки нарушений прав жильцов дома в Ессентуках. Подвал на улице Урицкого затапливает на протяжение месяца, из-за чего разрушается фундамент. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что сотрудники управляющей компании откачивают воду, однако на ситуацию это не влияет. На фундаменте появились трещины и плесень, входная группа дома и прилегающий асфальт также повреждены.

Следователи начали проверку по данному факту. Александр Бастрыкин запросил

доклад о ходе и результатах проверки.

Мария Хоперская