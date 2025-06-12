В Сочи на День России развернули большой триколор

В Сочи в День России прошли торжественные церемонии поднятия государственного флага, охватившие все районы города. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Главное мероприятие состоялось на площади Флага в Центральном районе. Государственный триколор к флагштоку торжественно вынесли курсанты фрегата «Херсонес» и сочинские юнармейцы, а право поднять флаг предоставили участникам специальной военной операции. Глава города Андрей Прошунин поздравил жителей и гостей курорта, отметив единство, патриотизм и вклад сочинцев в развитие главного курорта страны.

В Лазаревском районе флаг развернули над морем у Центра национальных культур, в Хостинском — в парке 50 лет Победы, а на Большом Ахуне шестиметровый триколор развернули на фоне черноморского побережья. В Красной Поляне и Адлере церемонии прошли у мемориалов и на высокогорных площадках.

По поручению мэра ко Дню России в Сочи подготовили более 100 тематических мероприятий.

Анна Гречко