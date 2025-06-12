В Краснодаре состоялся выпуск офицеров военного училища имени Штеменко

В Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии Штеменко прошла церемония выпуска молодых офицеров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

С напутственным словом к выпускникам обратился вице-губернатор региона и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. Замглавы края выразил благодарность руководству училища за качественную подготовку специалистов и подчеркнул значимость миссии, которую предстоит выполнять новоиспеченным офицерам в России и за ее пределами.

На мероприятии присутствовали представители Генштаба ВС РФ, ФСО России, МВД по Краснодарскому краю, военного комиссариата, а также родные и близкие выпускников. Новоиспеченным лейтенантам вручили дипломы, лучших представителей училища поощрили ведомственными наградами.

Церемония завершилась прощанием с Боевым знаменем, показательными выступлениями по рукопашному бою и торжественным маршем.

Анна Гречко