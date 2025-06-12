В Азнакаевском районе Татарстана утонул мужчина

В Азнакаевском районе Татарстана рядом с деревней Карамалы-Елга утонул 47-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Очевидец вытащил тело мужчины в двух метрах от берега с глубины 1,5 метра, оно было передано сотрудникам полиции. По версии ГУ МЧС России по Татарстану, из-за разницы температур воды и воздуха у погибшего произошел сердечно-легочный спазм или судороги. Это могло привести к гибели мужчины.

Ранее пресс-служба прокуратуры Татарстана сообщила, что в Тукаевском районе утонул подросток. Организована проверка случившегося. В Альметьевском районе Татарстана было поручено усилить патрулирование на пляжах во время выходных.

Диана Соловьёва