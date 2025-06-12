Глава Альметьевского района поручила усилить патрулирование на пляжах

Глава Альметьевского района Татарстана Гюзель Хабутдинова поручила усилить меры безопасности у водных объектов в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба администрации Альметьевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Альметьевского района поручила усилить патрулирование на водных объектах

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Глава Альметьевского района поручила усилить патрулирование на водных объектах

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Рейды будут организованы на официальных городских пляжах и в несанкционированных местах отдыха местных жителей. В патрулировании водоемов будут участвовать более 20 сотрудников общественных пунктов охраны порядка, Департамента экологии, Управления спорта и др., а также главы сельских поселений, где расположены водоемы.

С отдыхающими проведут беседы о запрете купания в необорудованных местах. Сотрудники ведомств также проконтролируют, чтобы дети не оставались у воды без взрослых.

Вечером 12 июня пресс-служба прокуратуры Татарстана сообщила, что в Тукаевском районе республики утонул 15-летний подросток. Проводится проверка произошедшего. До этого сообщалось об утонувшем ребенке на озере Большое Лебяжье в Казани.

Диана Соловьёва