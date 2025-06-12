Москалькова: Россия настаивает на допуске Красного Креста к курянам на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Москва настаивает на допуске сотрудников Международного Красного Креста (МКК) к находящимся на Украине жителям Курской области. По ее данным, сейчас «на той стороне» остаются 34 россиянина из приграничья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«У нас были сведения, что Красный крест не пускали какое-то время,— сказала госпожа Москалькова (цитата по «Интерфаксу»).— Мы настаиваем на том, чтобы Красный крест посещал наших граждан, и они были переданы».

Она уточнила, что ранее обратилась к Украине с просьбой об обеспечении курян питанием, медикаментами и одеждой в рамках Женевской конвенции. Также госпожа Москалькова призвала соблюдать все права российских граждан.

В конце мая в рамках обмена по формуле «1000 на 1000» в Россию вернулись 20 жителей Курской области. Позднее стало известно о еще шести возвращенных. Татьяна Москалькова тогда заявляла, что украинская сторона не допускает представителей МКК к россиянам, из-за чего, по ее словам, ухудшились условия содержания граждан.

Подробнее о жизни курян в период наступления ВСУ — в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Екатерина Отрашкевич